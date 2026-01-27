「車検＆車庫証明も“0円”！」 新車88万円の「“3人乗り”モデル」が最強すぎ！2026年1月23日、東京都渋谷区に拠点を置くスカイ・イノベーターは、同社が「バイクでもクルマでもない新たなモビリティ」として提唱する「都市型トライク」の広域体験試乗会を開催すると発表しました。近年、電動キックボードや超小型モビリティが普及の兆しを見せるなか、スカイ・イノベーターが提案し「第3の選択肢」と位置付けるのが、屋根付