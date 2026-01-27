【米国】 S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00 予想1.2%前回1.31%（前年比) 住宅価格指数（11月）23:00 予想0.2%前回0.4%（前月比) リッチモンド連銀製造業指数（1月）28日00:00 予想-6.0前回-7.0（リッチモンド連銀製造業指数) コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）28日00:00 予想90.5前回89.1（コンファレンスボード消費者信頼感指数)