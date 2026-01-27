トランプ米大統領対韓国関税を25%に引き上げ、韓国は貿易協定を順守していない トランプ米大統領は韓国の自動車、医療品、木材、そのほか全ての製品への関税を15%から25%に引き上げると発表。 韓国政府は米国との合意を履行していない、韓国大統領とは昨年7月30日に合意に達し、10月29日に韓国を訪問した際にも条件を確認した。なぜ韓国は貿易協定を順守していないのか？