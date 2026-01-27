アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（30）が27日までに自身のインスタグラムを更新。「幼なじみ」の人気アナウンサーとの2ショットを披露した。26日、スキンケアブランド「iYON」のアンバサダー就任記念トークイベントに登壇した玉井。MCは日本テレビ・忽滑谷（ぬかりや）こころアナウンサーが務めた。実は2人は幼馴染で初共演。イベント終了後、忽滑谷アナは自身のインスタグラムのストーリーズで「幼なじ