大学生らが設立したNPO法人によるオンライン家庭教師今回は、大学生のNPOが始めたオンラインによる家庭教師について取材しました。【写真を見る】教育格差の解消を目指して。大学生を中心としたNPO法人による「オンライン家庭教師」多摩地域に在住・在学の大学生らが設立した団体「BORDERFREE」は、教育格差の解消を目指して2021年にサークルが発足し、2023年にNPO法人化しました。活動内容の一つが「オンライン家庭教師」です。