将棋界の歴史を塗り替える戦いが、あす27日、大阪・関西将棋会館で幕を開ける。史上初の「女性棋士」誕生を目指し、福間香奈女流六冠（33）が挑む棋士編入試験五番勝負の第1局。その立ちはだかる最初の壁として、現役最年少棋士の山下数毅四段（17）が登場する。2025年10月にプロ入りしたばかりの新鋭が、運命の開幕戦を前に静かな闘志を燃やしている。【映像】“試験官”の重責を担う山下四段の表情決戦を直前に控えた山下四