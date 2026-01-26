セレクトショップの「ヌビアン（NUBIAN）」が、「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」のブルゾン「Short Mods」の別注モデルを1月31日に発売する。NUBIAN HARAJUKU、NUBIAN NAGOYA、NUBIAN OSAKA、NUBIAN SAPPOROで販売し、同日20時からヌビアン公式オンラインストアで扱う。【画像をもっと見る】Short Modsは、モッズコートを折り返したかのようなデザインが特徴で、長年ブランドのアイコンの一つとしてラインナップしてきた。