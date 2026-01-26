「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」が、着物メーカーの京都丸紅と協業し、ブランド初の訪問着コレクションを開発した。5月初旬から全国の写真館、貸衣装店、着物専門店で扱う。【画像をもっと見る】同コレクションは、コンセプトを「マダムルミエール」と題した。落ち着いたカラーを用いてシックなムードに仕上げ、ゴールドやシルバーの箔で華やかさを添えた。格式を保ちつつシンプルで現代のライフスタイルに寄り添うデザ