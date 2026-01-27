27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比23.5ポイント安の3532ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3817.70ポイントボリンジャーバンド3σ 3719.01ポイントボリンジャーバンド2σ 3620.31ポイントボリンジャーバンド1σ 3604.25ポイント一目均衡表・転換線 3585.70ポイント5日移動平均 3552.49ポイント26日TOPIX現物終値 35