27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 781.53ポイントボリンジャーバンド3σ 753.41ポイントボリンジャーバンド2σ 725.28ポイントボリンジャーバンド1σ 720.34ポイント200日移動平均 719.07ポイント26日東証グロース市場250指数現物終値