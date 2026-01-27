米大リーグ、アストロズの強打者アルテューベ内野手が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代表として出場することを見送ったと26日、球団公式サイトが伝えた。ベネズエラは1次リーグD組で、勝ち上がれば準々決勝でC組の日本と対戦する可能性がある。アルテューベは2023年大会で右手を負傷してシーズン序盤を欠場した。球団側が今春はシーズンへの準備を優先してほしいと要請したという。（共同）