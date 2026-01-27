野球解説者の赤星憲広さんがプロ野球・阪神の春季キャンプに参加。テーマは“新戦力の発掘”といいます。2月1日から25日まで1軍2軍ともに沖縄で開催される阪神の春季キャンプ。赤星さんが4年連続で臨時コーチとして参加します。現役時代赤星憲広さんは2001年の入団から5年連続でセ・リーグ盗塁王を獲得しました。昨季も臨時コーチで参加した際に走塁の指導をしていました。2019年から5年連続でリーグトップの盗塁数を誇っていた阪