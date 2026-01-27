3月のWBCに向けて出場予定の選手を新たに10人発表。侍ジャパンの井端弘和監督が2大会連続の招集となった郄橋宏斗投手(中日)へ期待を寄せていました。郄橋投手は23年に続き2大会連続の選出。前回大会では決勝のアメリカ戦で登板し、マイク・トラウト選手(エンゼルス)から三振を奪うなど、無失点リリーフ。計3試合に登板し、世界一を味わいました。井端監督は郄橋投手の選出理由について、「MLBのボールをすごく操