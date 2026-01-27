12日間の選挙戦がスタートします。衆議院の解散に伴う第51回衆議院選挙が27日に公示されます。消費税の減税などをめぐって論戦が繰り広げられる見通しです。465議席をめぐって行われる今回の衆議院選挙では、新たに連立政権を組んだ自民党と日本維新の会が過半数を確保できるかが1つの焦点です。また、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」が、どれだけ議席を獲得できるかも注目されます。選挙戦では、物価高対