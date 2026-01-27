平河悠は今冬にハル・シティに加入したイングランド2部ハル・シティのMF平河悠が加入直後から強烈なインパクトを残し続けている。現地時間1月24日に行われた第29節スウォンジー戦では華麗なステップでのドリブル突破でチャンスを作り、スタジアムを沸かせた。25歳の平河は今月19日にブリストル・シティからハル・シティへ期限付移籍が決定。ブリストルでは出番が限られていたなか、同カテゴリの上位クラブへと渡った。新天地デ