中国政府が自国民に対し、春節（旧正月）連休期間中の日本旅行を自制するよう勧告した。昨年から続いている中日間の葛藤の影響によるものと分析される。中国外交部は26日、公式のソーシャルメディア（SNS）アカウントを通じて、「春節連休期間中の日本訪問を可能な限り避けよ」とし、「すでに日本に滞在中の中国人は、現地の治安状況や地震および余震など二次災害に関連する警報情報を綿密に注視するように」と呼びかけた。外交