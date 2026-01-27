ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でチームUSAのメンバーでもあるツインズの先発投手ジョー・ライアン（29）が年俸調停を回避した。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が報じている。ライアンはこの契約で、2027年のミューチュアル（相互）オプションに付随する10万ドルのバイアウトを含め、総額620万ドル（約9.5億円）が保証される。2026年の年俸は610万ドル。ライアンは2025年の成績は13勝10敗、防御