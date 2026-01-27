ロイヤルホテルは、「ノワ・バイ・リーガ神戸有馬」を2028年2月末ごろに開業する。建物は地上8階建て。有馬川沿いに位置する。客室は7タイプ93室を設け、全室40平方メートル以上とする。室内は日本の建築を意識したインテリアを設置し、一面の窓からは自然を望める。館内には、目の前での調理や地元兵庫の食材を楽しめるレストラン、シェフズテーブル付きの個室、茶文化を体験できるティー＆バーラウンジ、大浴場と貸切風呂を備