前編『【ルポ】「伊勢エビはもう飽きた」「BBQで近隣住民が通報する騒ぎに」……沖縄・糸満市にひそかにできた中国人富裕層が住む「別世界」を歩く』より続く中国語が飛び交う市場色鮮やかな伊勢海老から金目鯛、ソフトボールほどもある巨大な夜光貝、そして檻の中で蠢くヤシガニ――。那覇市の中心部、国際通りからほど近くに位置する「第一牧志公設市場」。戦後の闇市に端を発し、長らく「沖縄県民の台所」として親しまれてきた