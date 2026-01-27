アメリカのトランプ大統領は中西部ミネソタ州で24日、移民当局の発砲により男性が死亡した事件をめぐって州知事と電話会談し、これまで強く批判していた知事と協力する姿勢に転じました。トランプ氏は26日、SNSへの投稿で移民当局の発砲により男性が死亡した事件をめぐって、ミネソタ州のウォルツ知事と電話で会談したことを明らかにしました。トランプ氏は「非常に良い電話で、我々の波長はほぼ一致していた」としたうえで、知事