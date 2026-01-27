錦織圭という奇跡【第11回】奈良くるみの視点（３）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞◆細木秀樹の視点（１）〜（３）最初から読む＞＞◆奈良くるみの視点（１）＞＞「『SLAM DUNK』を貸してくれたのは、圭くんだった」◆奈良くるみの視点（２）＞＞コートで豹変。厳しい要求に「そんなの無理だよ！」世界が新型コロナウイルスに覆われた、2020年からの2年間──。それは、世界中を転戦することを生業（なりわい）