2月8日投開票の衆院選では、与野党が物価高対策として「消費税減税」で競い合う構図となっている。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「金融市場や格付機関は、消費税減税の是非そのものではなく、日本国債の信用がどう影響を受けるかを見ている。日本経済成長のカギは、国債が将来の成長と税収を生む使われ方をしているかどうかにある」という――。写真＝共同通信社動画配信サイト「ニコニコ生放送」の党首討論会