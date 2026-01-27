事務用品・各種設備大手のイトーキが、滋賀県・近江八幡のチェア工場をリニューアル、その名も「ITOKI DESIGN HOUSE SHIGA」へと進化させた。この工場を皮切りに、今後も各地の生産拠点をリニューアルし、「ITOKI DESIGN HOUSE」を拡充していくという。同社社長の湊宏司氏は、「これまでは事務用品や家具、各種設備を売ってきたが、これからは働き方を売る」と宣言する。そうはいっても同社のオフィス事業は絶好調だ。コロナ禍が過