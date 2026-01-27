外国人が増え続けた先に何があるのか。ドイツ在住作家の川口マーン惠美さんは「大晦日の花火、クリスマスマーケット……そんなささやかな“ドイツらしさ”は、国が大量に受け入れ続けた移民らによって、消えつつある。振り返れば、転機は2015年にあった」という――。■大晦日のドイツで起こっていたことドイツ公共第1放送は元旦の20時のニュースで、「大晦日の夜は概ね平穏に過ぎた」と報道。ところが、実はその日の午前のニュー