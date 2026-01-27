今上陛下と雅子妃の成熟した未来感覚今上陛下と雅子妃の二人の存在が、令和の時代の人々の心を救い、その人生観が若者の参考になるのではないかと、私は考えます。まずは、天皇陛下の情熱。そして、男女同権や、ここの病、障害者などの人権についての未来感覚が、日本の政治家たちより、はるかに成熟し、世界水準に達していることが、そのひとつです。陛下は昭和天皇という動乱を生き延びた存在から学び、雅子妃は、その愛情の下、