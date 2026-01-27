前回は、ユーラシア・グループが毎年1月に発表している恒例の「世界10大リスク」の「アメリカ編」について論じた。『米国と世界を押し潰すトランプの文化大革命〜「2026年世界10大リスク」分析（前編）』２つの中国リスクユーラシア・グループは、1998年に国際政治学者のイアン・ブレマー氏が設立した独立系のシンクタンクで、本部はニューヨークにある。「2026年世界10大リスク」は、以下の通りで、計51ページにわたって詳述さ