あなたはわかりますか？突然ですが、“carry out” ってどういう意味か分かりますか？carry は「運ぶ」、out は「外へ」。だから「運び出す」と訳しがちですが……実はそれだけではありません。むしろ、ビジネスやニュースで頻出するのは別の意味なんです。気になる正解は……正解は・・・「実行する」でした！“Carry out” は、計画・調査・命令・作業などを最後までやり遂げる（実施する） という意味で使われます。語源のイメ