議院内閣制の精神とは今回の解散総選挙について、ネットやメディアでは「大義がない」「統一教会隠しだ」「850億円の血税無駄」「党利党略だ」といった批判が飛び交っています。X（旧Twitter）を見ても、こうした感情的な言説が目立ちます。しかし、これらの批判は、日本の政治制度の本質を十分に踏まえたものとは言えません。制度と政策の観点から冷静に見れば、今回の解散には、明確な正当性と大義が存在します。日本は議院内閣