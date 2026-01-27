バカらしいとわかっていても、彼氏が同僚と飲みに行ったというような話に寂しさを感じることはありませんか。いちいち目くじらを立ててもお互いもちませんし、かといって、大人の対応で自分を抑えすぎても不健康です。そんなとき、上手に寂しい気持ちを伝えることができれば気持ちのいい関係を続けられるのではないでしょうか。【１】普段しないようなスキンシップを積極的に行う普段しない行動によって相手は違和感を抱き、その原