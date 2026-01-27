Í­µÈ¤Èº£ÅÄ¤¬ºÆ¤Ó»Ê²ñ¤Ë¡Ä¡ÄÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³èµ¤¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹¤é¤¯»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤­¤¿Âç³¢Æü¹±Îã¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸«»ö¤ÊÉü³è·à¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê'25Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ÎÂè2ÉôÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï35.2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£Îò»ËÅª¤ÊÄã¿å½à¤ËÄÀ¤ó¤À°ìºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¾º¤òµ­Ï¿¤·¡¢¶É¾åÁØÉô¤¬ÌÜÉ¸¤¹¤ë¡Ø»ëÄ°Î¨35¡ó¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤