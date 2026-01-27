持ち前の白肌とスラリとのびた手足。さらに、Rayに加入してからぐっとシェイプされ美しさに磨きがかかったボディでどんな服も着こなす姿にみ〜んなクギヅケ♡ そこで今回は、そんな本田紗来のボディの歴史についてご紹介。これまでどんなふうに自分の体型と向きあってきたのか、当時の写真とともに振り返ります！紗来のBODYヒストリー“オトナを機にボディメイクにめざめました”紗来は、これまでどんなふうに自分の体型と向