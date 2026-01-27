【話題の書を読む】『グレタ・ニンプ』綿矢りさ・著／小学館／1870円『グレタ・ニンプ』をいち早くプルーフで読み終えて「由依ロス」に陥ったという精文館書店中島新町店の書店員・久田かおりさん。作家デビューして25年、魅力的な登場人物を数々著してきた綿矢さんの作品のなかで最もファンキーなキャラクター・由依についてこう語る。「これを読んで綿矢りさが壊れた！？って一瞬感じるかもしれませんが、実は綿矢小説のなかには