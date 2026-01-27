フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。2024年8月に第一子を出産し、産後しばらくは育児中心の働き方をしていたバービーさんですが、ここ最近は以前のように仕事も通常モードになりつつあり、育児との両立に奮闘中。そんななか、原因不明の体調不良が続き、かかりつけ