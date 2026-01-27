「革命的なことを成し遂げたい」DSは、『No4』の次世代モデルで「まったく異なる」、「革命的な」ことに挑戦しようとしている。デザイン責任者ティエリー・メトローズ氏がAUTOCARに明かした。【画像】個性際立つフランス製高級ハッチバック【DS No4を詳しく見る】全22枚昨年末、DSはハッチバックの『DS 4』に大幅改良を施し、No4へと名称変更した。その際、フラッグシップモデル『No8』にインスピレーションを得た新しいデザイン