米軍普天間飛行場の移設先の沖縄県名護市で２５日に投開票された市長選は、現職が立憲民主党などでつくる「オール沖縄」勢力の新人らを制し、３選を果たした。原動力になったのは、自民党県連と、公明党県本部の推薦だった。２７日公示の衆院選では、公明は同市などの沖縄３区で、一転して立民との新党「中道改革連合」候補の支援に回り、自民と戦う。公明票の行方が注目される。（島田愛美、横山潤）市長選から一夜明けた２６