関西六大学野球連盟に所属する大商大野球部は、今春入部予定の主な新入生を発表した。尽誠学園の左腕・広瀬は昨夏の甲子園大会では「投打二刀流」で活躍。初戦の2回戦で東大阪大柏原を6安打完封し、23年ぶりの甲子園夏1勝に貢献した一人だ。聖地で計2試合に登板し、209球の力投。バットでは6打数2安打で4打点を挙げた。智弁学園の中道は右の強打者。大学でのさらなる飛躍に期待は膨らむ。大学選手権は1975年と76年に、明治神