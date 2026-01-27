滋賀県甲賀市名物・大型の信楽焼たぬきの置物が、草津市のＪＲ南草津駅東口にお目見えした。両市の広域連携のシンボルにしようとの狙いで、地元住民は「両市がより親密になれば」と期待する。【写真】山奥にデカすぎる、忠犬ハチ公！？置物は高さ約１・８メートル、重さ約２００キロの陶器製。腹に「今日も元気で」と通勤客らに呼びかけるメッセージが添えられている。両市に同名の新宮神社があることなどから、甲賀市が設置