東日本大震災・原発事故から15年、あれほどの危機に見舞われたにもかかわらず“原発回帰”政策が露わに進められ、それに反対する声も間遠になった。報じられていないが、あのとき東京に住む多くの人々が西に逃げ出していた。そんな「東日本壊滅」の可能性すらあった危機と恐怖が、もう人々の記憶から無くなってしまったのか？とすれば、私たち日本人は健忘症にかかってはいないか。ジャーナリストの青木理さんと思想家の内