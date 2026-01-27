●最高気温は各地9度前後。北風の影響で、日ざしの割に空気が冷たい●空気の乾燥も進む予想。火の取り扱いに十分注意&入念な体調管理を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、大陸方面から少々厚い雲が流れ込みましたが、この時間にかけて大きな天気の崩れはなく、日本海側から晴れ間が出始めています。 きょう27日(火)は徐々に西から高気圧が張り出す予想で、日本の周辺は西高東低 冬型の気圧配置が強まると見込んでいます。等圧