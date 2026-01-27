あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……山羊座恋愛面は絶好調！心の距離が一気に縮まり、「通じ合っている」と感じられる瞬間が訪れます。大切なのは、自分の想いを包み隠さず表現すること。恥ずかしさよりも素直さを優先すれば、相手の気持ちも確信に変わり、二人の絆がより深まります。★第2位……乙女座あなた