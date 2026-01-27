男子テニスの世界ランキング1位カルロス・アルカラスを指導してきたフアン・カルロス・フェレーロ氏。昨年12月にコーチ契約を解消した同氏だが、ゴルフ界で新たな挑戦に踏み出すことが分かった。【写真】スペインの新星はイケメンですフェレーロ氏は26日にSNSを更新し、スペインの若手ゴルファー、アンヘル・アヨラ・ファネガスのコーチを務めることを報告した。今回の役割は技術面ではなく、意思決定や感情のコントロールといった