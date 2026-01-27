アメリカのトランプ大統領は26日、イスラム組織ハマスに拘束されていた最後の人質の遺体が確認されたことをめぐり、ハマスが遺体の発見に協力したと明らかにしました。イスラエル政府は26日、2023年10月に殺害され、ガザ地区で拘束されていた男性の遺体の身元を確認したと発表しました。こうした中、トランプ大統領は、「アクシオス」のインタビューで、遺体の捜索や身元確認は「非常に困難な作業だった」とした上で「ハマスが遺体