農薬を混ぜたパンくずを食べさせてカラスを死なせたとして、警視庁は２６日、千葉県船橋市の会社員の男（６２）を鳥獣保護法違反容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、男は昨年４月９日、東京都渋谷区のマンション駐車場や近くの路上で、殺虫剤として使われる農薬「シアノホス」を混ぜたパンくずや加工肉をまき、カラス７羽を死なせた疑い。容疑を認め、「インターネットで検索して思いついた。４、５回まいたことがあ