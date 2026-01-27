イラン情勢が緊迫する中、アメリカ軍の原子力空母が中東に到着しました。ロイター通信によりますと、原子力空母「エイブラハム・リンカーン」が26日、中東地域に到着しました。空母のほか、複数のミサイル駆逐艦も展開していて、トランプ大統領が、イランに対する軍事的な選択肢を取り得る態勢が強化されたとしています。一方、ワシントン・ポストは、現段階ではイランを直ちに攻撃できる位置にはないものの、数日以内にイラン周辺