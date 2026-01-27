俳優の新木優子さん（32）が2026年1月21日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ姿のオフショットを披露した。とろんとした表情も新木さんは、「＠diorのお洋服に合わせて選んだディオールアディクト リップグロウオイル『ROSY CANDY』」といい、ミニスカコーデでさまざまなポーズや表情をみせる写真を11枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡い水色のブラウスとカーキ色の色合いのミニスカートを着用。髪をおろし