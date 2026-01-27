福岡県では、運転士不足や不採算を理由に、バスや列車の減便や廃止が相次いでいます。高齢者の移動手段をどう確保するかが課題となる中、最新技術を活用した新たな公共交通の形が注目されています。 ■テープカット「どうぞ、お願いいたします。」福岡県筑紫野市では26日、AI技術を活用した乗り合いバス「筑紫野のるーと」の出発式が行われました。「のるーと」は全国およそ70か所で導入されていて、福岡でも