ドル円、一時１５３円台に下落ドル安の動きが目立つ＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が強まり、ドル円は一時１５３円台に下落。先週金曜日の流れを週明けも加速させている格好だが、円買い戻しも去ることながら、ドル安の動きも本日は目立った。オプション市場ではドルの弱気バイアスが高水準に達している。 先週金曜日にはＮＹ連銀がドル円のレートチェックを実施との驚きのニュースが流れて