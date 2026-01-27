朝のドル円は１５４円１０銭台、一時１５３円台＝東京為替 ドル円は１５４円２０銭台での推移。ロンドン市場で１５３円台前半を付けたドル円は、NY市場でも１５３円台を付ける場面が見られるなど、円高傾向が継続も、今週の米FOMCなどを前に行き過ぎた動きにも警戒感があり、少し戻しての推移となっている。 USDJPY 154.16