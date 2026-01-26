卵巣がんは進行すると腹水が溜まることが多く、腹部の不快感や膨満感などを自覚します。 腹水はさまざまな原因で出てくる体液です。卵巣がんの場合の腹水は、がん細胞による炎症が腹腔内で起こることにより出てきます。 ウエスト回りが大きくなった・お腹の張りが気になるなどの症状があらわれるのが特徴です。 この記事では、卵巣がんによる腹水の概要・腹水が溜まると生じる症状を解説します。 ※この記事はメディカルドック