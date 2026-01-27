2025年末、明るい話題がそうは多くないカメラ界隈で突如として旋風を巻き起こした“トイデジ”があった。それは「Kodak Charmera」。 インターネット上はもちろん品切れ。写真店・家電量販店でも延々と入荷待ち→少量入荷→即完売を繰り返し、かなりの入手困難を極めたのだ。Kodak Charmeraはどのようなカメラで、なぜ人気があるのか。カメラの特徴、人気の背景、気になる描写などを検証してみた。 Kodak Charmeraは